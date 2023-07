...al Challenger di. Il successivo arriva contro Elias Ymer 7 - 6(5) 6 - 3 . Il connazionale, favorito alla vigilia e anch'egli wild card, ha perso il primo set al tiebreak sette punti a,...Tra queste, una certa sorpresa per: si trova al 29esimo posto su 79 centri, non proprio in ... Sull'altro versante della graduatoria,città sono in deflazione: la più virtuosa è ...... riqualificazione dell'ex diurno in piazza Dante, che sfileranno le ragazze in lizza per conquistarsi i titoli di Misse Brescia Capitale della Cultura presso e di Miss Framesi. Le...

A Bergamo cinque nuovi Cavalieri della Repubblica L'Eco di Bergamo

Sono stati pubblicati sul sito del ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) gli elenchi dei progetti finanziati nell'ambito del programma Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 20 ...Dottoresse, impegnate nella battaglia contro il Covid-19, personalità alle quali sono stati riconosciuti meriti particolari e militari che si sono distinti in servizio.