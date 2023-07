“500 parole” | al via la X edizione del Concorso Letterario Nazionale di Ostia | come partecipare

(Di martedì 18 luglio 2023)– Arrivato ormai alla X, ildi500propone un tema che vuole sottolineare l’importanza dell’inclusività, dell’accoglienza e dell’uguaglianza, attraverso il desiderio di scoprire, di esplorare nuovi mondi e nuovi modi. Questa speciale decima candelina vuole essere soffiata esprimendo un desiderio importante: la diversità non deve essere un ostacolo, ma vuole essere un valore aggiunto. Variazioni Uniche: esplorando la diversità oltre le convenzioni Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 20 luglio 2023, aperte ai giovani con un minimo di 16 anni di età, e per quelli residenti nel X Municipio (tra 16 e 18 anni) si conferma la partecipazione gratuita. Ogni concorrente potrà ...

Ha avuto successo ieri a Riceci la serata 'Musica e Parole', portando sulle colline dove è prevista la discarica non un'assemblea, né una protesta, ma alcune ore di musica, lettura di poesie e raccont ...