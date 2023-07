Zuppa di Porro 17 luglio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 luglio 2023)di. E sulla giustizia Marina Berlusconi interviene sul Giornale: papà è morto, la guerra delle toghe continua. Meloni sbugiarda Nordio: mica tanto. Repubblica e i tredici condoni: leggere per capire l’apertura. Accordo della meloni e dell’Europa in Tunisia. Cosa succede ora. Il direttore Veronesi, quello bendato, licenziato, ma tutti zitti, tranne Libero. Il treno per Pompei, potevano organizzarlo un po’ meglio in effetti. Campi e la sfilata dei Fori. La yellen Drogata, storia Favolosa, ma mai nquanto il figlio Nerd della Soffici Ricottina, una paginata sui problemi lavorativi del figlio della Soffici da non perdere. #rasseganstampa17L'articolo proviene da Nicola