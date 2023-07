Zona Bianca | le anticipazioni di lunedì 17 luglio 

(Di lunedì 17 luglio 2023)17 luglio, nel nuovo appuntamento con “” in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, con cui affronterà, tra i vari argomenti, la sua recente nomina a Segretario Nazionale di Forza Italia. Leggi anche –> Lo sfogo di Antonella Fiordelisi: l’ex gieffina fa una precisazione (FOTO) Al centro della puntata il conflitto tra politica e magistratura e la riforma della giustizia. Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi rincari sui generi alimentari; nel corso della serata anche un approfondimento sul tema sicurezza e immigrazione, sul caldo che sta facendo registrare le temperature più alte di sempre e sulle diete, spesso ingannevoli e pericolose per la salute. Infine, un’intervista a tutto tondo ad Al Bano. L'articolo ...

, ore 21:20 su Rete 4 Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d'informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana. Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5 Reality in cui ...Questa viabilità alternativa sarà di fatto una stradache consentirà di non dover più necessariamente percorrere la strada verso San Mamolo, attualmente unica via d'uscita dallaanche a ...Lunedì 17 luglio, nel nuovo appuntamento con "" in prima serata su Rete 4, Giuseppe Brindisi intervista il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, con cui affronterà, tra i vari argomenti, la ...

Zona Bianca 17 luglio 2023, le anticipazioni Adnkronos

Nella trasmissione di Giuseppe Brindisi in onda in prima serata su Rete 4 ampio spazio anche ai rincari sui generi alimentari, sicurezza, caldo e diete estive ...“Zona Bianca” in prima serata su Rete 4, Giuseppe Brindisi intervista il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ...