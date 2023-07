Zielinski | De Laurentiis ha già rifiutato un'offerta di Lotito

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Lazio fa sul serio per provare a strappare al Napoli Piotre, secondo il Corriere dello Sport, il presidenteha già...

Il presidente Denon sembra troppo soddisfatto della prima mossa della controparte ... Al momentoha deciso di mettere in stand - by le richieste che sono arrivate dalla Saudi ...PRIMA OFFERTA - Nei giorni scorsi la Lazio ha presentato la prima offerta ufficiale al Napoli perda 18 milioni di euro. Troppo pochi per Deche ha rifiutato perché ne chiede 30. ...Presentato dallo sgargiante Aurelio De(in t - shirt celebrativa dello Scudetto e ... L'addio annunciato di Kim , le insistenti voci su Osimhen , quelle riguardanti Lozano e, ...

La Lazio insiste per Zielinski, De Laurentiis rifiuta 20 milioni Vesuvio Live

La Lazio fa sul serio per provare a strappare al Napoli Piotr Zielinski e, secondo il Corriere dello Sport, il presidente Lotito ha già fatto un tentativo ufficiale presentando una prima offerta a De ...Maurizio Sarri ha chiesto, esplicitamente, un solo nome a Claudio Lotito: Piotr Zielinski. Il tecnico toscano vuole tornare ad allenare il suo pupillo e lo considera il profilo ideale per rendere meno ...