Prosegue la trattativa con il Napoli per, il Galatasary invece sta per chiudere Paredes un'operazione che avvicina Torreira alla Lazio. Kerkez invece nelle ultime ore è tentato dalla ...a queste condizioni oppure si penserà ad un altro obiettivo, come già ha iniziato a fare Lotito. Il Corriere dello Sport scrive: "De Laurentiis ha respinto l'offerta di 20 milioni ...Sbarcato Kristensen (ok le visite mediche a Villa Stuart,in prestito dal Leeds: 'Orgoglioso ... Per intenderci: non sono le cifre astronomiche offerte a Milinkovic,e compagni. E anche ...

A Dimaro arriva anche l'agente di Zielinski: incontro a breve con il ... Siamo il Napoli

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Zielinski, arriva il sì alla Lazio: Sarri pronto a riabbracciarlo. L'edizione odierna del quotidiano, lancia la notizia in ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - La Lazio vuole Zielinski, arriva il 'no' secco di De Laurentiis. L'edizione odierna del quotidiano ha confermato l'impossibilità, ...