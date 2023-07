Zelensky | ' Con uno scudo aereo forte proteggeremo anche l' Europa'

(Di lunedì 17 luglio 2023) "Abbiamo già dimostrato che non esistono missili russi che gli ucraini non possano abbattere. E quando loucraino diventerà abbastanza, e lo sarà, l' Ucraina garantirà vera libertà e ...

Lo ha detto nel suo consueto videomessaggio serale il presidente ucraino Volodymyr, riportato da Ukrainska Pravda. "L'Ucraina non rinuncerà mai alla sua sovranità e la libertà sarà comunque ......tanto discusse bombe a grappolo - vietate in oltre 100 Paesi ma inserite da Washington nell'ultimo pacchetto d'aiuti da 800 milioni di dollari - e breve saranno impiegate dalle truppe di...... la modella transgender eletta Miss Olanda 2023 GUERRA IN UCRAINA Fotogallery -torna dalla Turchiagli 'eroi' del battaglione Azov TI POTREBBE INTERESSARE

Zelensky: prepariamo le basi per il vertice Nato di Washington - Zelensky: altri 6 Paesi aderiscono alle garanzie di sicurezza - Zelensky: altri 6 Paesi aderiscono alle garanzie di sicurezza RaiNews

L'Ucraina e gli Stati Uniti hanno ammesso che la controffensiva sta procedendo più lentamente del previsto: bombe a grappolo e F-16 riusciranno a mutare l'esito della guerraIl congelamento del conflitto è attivamente contrattato dietro le quinte. Probabilmente anche su richiesta europea che sta terminando le armi da inviare.