Zanzare | da scelta sapone a copincolla Dna le armi della scienza

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Milano, 17 lug. (Adnkronos Salute) - La'strategica' delper non rendersi appetibili, le tecniche genetiche per fermare quelle che diffondono gravi malattie. Contro learriva in soccorso anche la. Mentre entra nel vivo la stagione estiva e i ronzii diventano la colonna