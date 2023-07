Zack Snyder' s Justice League rimosso da Max in Europa dopo che il trailer è sparito da YouTube

(Di lunedì 17 luglio 2023) I fan europei hanno scoperto che'sè statodallo streamer Max in, ma secondo quanto ipotizzato la mossa sarebbe solo temporanea. Nonostante la genesi tormentata,'sè stato promosso dalla critica che lo ritiene una dei migliori adattamenti DC a oggi. Perché allora all'improvviso il canaledi Max inha fatto sparire il? Come se ciò non fosse abbastanza strano, sembra che il film sia statoda tutte le piattaforme Max europee senza alcun avvertimento. Al momento solo gli abbonati nordamericani possono ancora guardare il film, secondo Movieweb. Perché Max ha ...

... attualmente in sala con il film Insidious: La porta rossa , da lui diretto e interpretato, è tornato a parlare di Watchmen ( qui la recensione ), il cinecomic diretto nel 2009 da. L'...Patrick Wilson non ha dubbi: Watchmen, film del 2009 diretto da, è stato un flop per colpa del pubblico che 'non l'ha ...Nel 2009ha avuto l'arduo compito di portare sul grande schermo Watchmen , trasposizione dell'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, considerata come una delle più influenti di sempre ...

La Justice League di Zack Snyder rimossa da HBO Max Europe ... Asiatica Film Mediale

C'è stato un bel po' di malcontento da parte dei fan di Zack Snyder dopo che il primo trailer del suo Justice League è stato rimosso ...Patrick Wilson, interprete di Gufo Notturno in Watchmen, è convinto che quel film abbia spianato la strada agli Avengers dell'MCU.