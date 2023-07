xAI | la nuova impresa di Musk | comprendere l’universo dicendo la verità

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 luglio 2023) In un Twitter Space tenutosi venerdì 14 luglio Elone il team di xAI hanno risposto a molti degli interrogativi che erano nati dopo l’annuncio dell’ennesima iniziativa dell’imprenditore. Ecco alcuni punti che abbiamo trovato originali e di assoluto interesse. Premesse Come sappiamo è in atto una corsa all’oro: quello della Intelligenza Artificiale, dove l’obiettivo – da alcuni dichiarato da altri tenuto nascosto – è raggiungere la AGI, Intelligenza Artificiale Generale. In altre parole, la “rappresentazione delle capacità cognitive umane generalizzate nel software in modo che, di fronte a un compito non familiare, il sistema AGI possa trovare una soluzione“. L’intenzione di un sistema AGI è dunque di eseguire qualsiasi compito di cui un essere umano è capace. I Twitter Spaces sono invece il clone di Clubhouse creati da Twitter 1.0 ...