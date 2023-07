WWE | I pupazzi di Bray Wyatt…in vita? La cosa sarebbe potuta accadere

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un report uscito recentemente suggerisce che nel 2019 circolava l’idea di far lavorare Mike Bennett ed Eric Young assieme aWyatt in una stable nella quale idi Wyattro stati vivi. Questa storia alquanto bizzarra ha alcune verità presenti al suo interno. Si è scoperto che, prima del loro licenziamento avvenuto nel 2020, erano presenti dei suggerimenti da parte di Paul Heyman di avere Eric Young e Mike Bennett assieme aWyatt. A quanto pare l’idea in questione è giunta a Bennett, ma non a Young. Laè stata successivamente proposta più volte, arrivando addirittura al punto di avere un Mike Bennett nei panni di Sister Abigail. Nonostante la cancellazione dei piani iniziali, è venuto fuori che vi erano presenti altre idee più recenti. Tali idee, provenienti da ...