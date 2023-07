WWE | Gran preoccupazione durante un Live Event | infortunio per Bayley!

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel corso delche si è tenuto nella serata di ieri in quel di Salisbury, Maryland, c’è stato un grave imprevisto. Nel corso del Triple Treath Match tra Charlotte Flair, Asuka e Bayley quest’ultima ha accusato unal ginocchio. La situazione è seria L’arbitro ha immediatamente mostrato il segno della ‘X’ confermando di fatto la serietà della situazione. Bayley ha lasciato il ring dopo essere stata assistita dallo staff medico della WWE. L’ex campionessa ha aggiornato i fan tramite Twitter ringraziandoli per il supporto ed affermando che tornerà ad essere in forma. Al momento non è ancora nota l’entità dell’. I’ll be alright, thanks everyone. pic.twitter.com/ndfB1hhQ0S— Bayley (@itsBayleyWWE) July 17, 2023