WWE | Depositato il marchio per un nuovo ring name

(Di lunedì 17 luglio 2023) La scorsa settimana la WWE haildel nome Karmen Petrovic. Il giorno dopo Monika Klisara, new entry della WWE, ha cambiato il suo nicksui social media, affermando che da lì in poi avrebbe adottato il personaggio di Karmen Petrovic. Klisara, di origine serbo-croate e nata nei Balcani, è emigrata in Canada da bambina e, sempre in giovane età, si è avvicinata al karate, arrivando poi a competere con la squadra nazionale canadese. Sebbene Klisara abbia dichiarato di essersi presentata al WWE Performance Center lo scorso settembre, la firma ufficiale con la compagnia è arrivata soltanto due mesi dopo. Sebbene ildalla WWE faccia pensare ad un imminente debutto di Karmen (probabilmente ad NXT), ancora non ci sono indizi su quando ciò avverrà.