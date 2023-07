Wta Palermo 2023 | troppa Zheng per Errani ed è doppio bagel Brancaccio vola al secondo turno

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) DANiente da fare per la veterana Saranel primodel torneo Wta di. Sul centrale dei campi in terra rossa del torneo siciliano, l’azzurra, che ha già trionfato in due occasioni da queste parti, deve arrendersi alla giovinezza e allo strapotere fisico della cinese Qinwen, numero due del seeding e invitata con wild card, numero 26 del mondo, che vince con ilper 6-0 6-0, anche se l’emiliana avrebbe forse meritato di portare a casa quantomeno un paio di game. Parte subito in modo aggressivo la tennista cinese, e sarà una costante di tutto il match. A zero arriva immediato il break per la, che alterna colpi precisi ad altri scagliati con violenza, ed è bravissima a prendere quasi ...