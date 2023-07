Wta Palermo 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 18 luglio con Trevisan-Kasatkina

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilcon glie l’didel torneo Wta diper quanto riguarda la giornata di18. Ben cinque le italiane in campo, tra cui la specialista della terra, Martina, che se la vedrà con la numero uno del tabellone e numero dieci al mondo, Daria Kasaktina. A seguire, sempre sul centrale, Jasmine Paolini contro l’olandese Rus, mentre in precedenza tocca a Lucrezia Stefanini contro la serba Danilovic, quindi Elisabetta Cocciaretto sarà attesa da Sara Sorribes Tormo, mentre sul campo 6 Lucia Bronzetti se la vedrà con Erika Andreeva. CAMPO CENTRALE ore 16 Danilovic vs Stefanini a seguire (4) Cocciaretto vs Sorribes Tormo non prima delle ore 20 (1) Kasaktina vsa ...

- Partita dominata da Camilla Rosatello contro Viktorija Golubic per la sua prima vittoria. Dopo le qualificazioni, continua a vincere Nuria Brancaccio Da, il nostro inviato [WC] C. Rosatello b. V. Golubic 6 - 1 6 - 1 Camilla Rosatello, 28enne e numero 363 del mondo, centra la ...E' finito ai 1/16 il torneo didi Viktorija Golubic (120). La rossocrociata infatti stata sconfitta dalla wild card Camilla Rosatello (363) con un doppio 6 - 1, in 72'. La zurighese sembrata da subito sottotono ...Arrivata agià da metà della settimana scorsa (in tempo per provare qualche ristorante ... partirà contro Martina Trevisan (n.75). ' Io e Martina ci conosciamo molto bene anche se non ci ...

È iniziata con 2 vittorie italiane la 34^ edizione dei Palermo Ladies Open. Rosatello e Brancaccio al 2º turno del tabellone principale ...Esordio da ricordare per Camilla Rosatello nel torneo WTA di Palermo. La tennista piemontese ha conquistato la sua prima vittoria della carriera nel circuito maggiore e lo ha fatto anche in modo eclat ...