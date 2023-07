WTA Budapest 2023 | risultati 17 luglio | Schmiedlova schiacciasassi | vittorie in rimonta per Maria ed Avanesyan

(Di lunedì 17 luglio 2023) Inizia con sette incontri il primo turno del torneo WTA 250 di: l’Hungarian Grand Prixnon vede azzurre al via. Sulla terra battuta outdoor magiara oggi spiccano la rapida vittoria della slovacca Anna Karolínaed i successi indella russa Elinae della tedesca Tatjana. La slovena Kaja Juvan regola la slovacca Kristina Kucova col punteggio di 7-5 6-2, mentre l’australiana Astra Sharma regola la russa Kamilla Rakhimova con un duplice 6-3, infine l’altra russa Elinala slovacca Rebecca Sramkova con lo score di 2-6 6-4 6-3. Successi in due set per la slovacca Anna Karolína, che liquida la russa Polina Kudermetova col netto score di 6-2 6-0, e, nel derby ...

... WTA250 che si disputa sui campi in terra rossa della Római Teniszakadémia di. Il torneo - alla sua terza edizione dal rientro in calendario avvenuto nel 2021 - è sprovvisto di giocatrici ...Il programma di martedì 18 luglio deldi2023 . Nella seconda giornata dedicata al main draw, esordio per le prime due teste di serie Pera e Zhang, in apertura e chiusura sul Centre Court. Nel mezzo tanto spazio alle ...Tennis, nel circuitosi gioca ae Palermo Si ritorna a giocare su terra anche nel circuito femminile, nei tornei 'gemelli' die Palermo. In Ungheria l'esperienza della tedesca ...

Prima giornata sui campi in terra rossa del torneo ungherese orfano di giocatrici italiane dopo il forfait di Camila Giorgi ...Programma Tennis 17-23 luglio 2023. Si gioca a Bastad, Gstaad e Newport per ATP mentre il WTA ha in programma Palermo e Budapest.