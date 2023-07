Wonka | il regista prende 23 chili mangiando cioccolato | È un miracolo che Chalamet sia rimasto così magro

, tutti pazzi per l'Umpa Lumpa che balla di Hugh Grant: "Non ciò che volevo, ma ciò di cui avevo bisogno" Timothée Chalamet, il prescelto per "" Ile co - sceneggiatore diha ...... figura sia comeche come co - sceneggiatore ine, in una recente intervista con People , ha rivelato che sul set avevano a disposizione un vero e proprio cioccolatiere che ha ...In autunno 2023 arriva The Nun 2 , diretto stavolta da Michael Chaves,di La Llorona - Le ... Da The Conjuring a The Nun: come James Wan ha cambiato l'horror americano Barbie e Willy...

Wonka: il regista racconta quanto fosse buono il cioccolato sul set NerdPool

Il regista di Wonka, Paul King, scherza sui chili presi sul set a furia di mangiare cioccolato e sul tentativo inutile di far ingrassare Timothée Chalamet.Paul King ha confessato che il set di Wonka disponeva di un vero e proprio cioccolatiere, le cui prelibatezze hanno viziato ampiamente cast e troupe durante le riprese.