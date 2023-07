Windtre espande la fibra in Toscana

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 luglio 2023 –estende la tecnologia inFTTH tra le colline del Chianti e porta la rete di Open Fiber anche nella cittadina medievale di Poggibonsi, in provincia di Siena. Il borgo è noto per i vini pregiati, la produzione di olio e per la rievocazione storica di un villaggio del IX secolo, fedelmente riprodotto all’interno del Parco Archeodromo. Con Poggibonsi sale a 22 il numero delle città dellaraggiunte dalla connessione ultrarapida, a conferma dell’impegno dinel contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della propria strategia di sostenibilità. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “l’arrivo della rete inottica a Poggibonsi offre alle imprese, ai turisti e ai cittadini ...