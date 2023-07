Wimbledon | record di ascolti per la finale Alcaraz-Djokovic | la terza più vista di sempre

(Di lunedì 17 luglio 2023)disu Sky per ladi, giocata ieri tra Carlose Novak. Il match, che si è protratto fino cinque ore di gioco, è stata visto in media da 704 mila spettatori con 1 milione 720 mila contatti unici e il 7,1% di share. Il picco è di 883 mila spettatori medi nei minuti finali dell’incontro. Si tratta del terzo match di tennis più visto disu Sky dopo le finali didi-Berrettini nel 2021 e Federer-nel 2019. L’edizione 2023 è stata la migliore disu Sky, registrando un ascolto medio sui live di 173 mila spettatori e un contributo sulle 24 ore di oltre 70 mila, con una copertura di 3 milioni 894 mila contatti unici. Da ...

Per Alcaraz, dopo 4 ore e 42 di battaglia, è arrivato il primo successo in carriera a, il ... E' fermo a sette vittorie a Londra, con Federer che detiene in solitaria ildi 8 successi; ...la sacra erba diha monopolizzato (o quasi) l'attenzione degli sportivi domenica 17 ... inoltre, almeno 120 mila spettatori che hanno usato SkyGo per guardare il match, vero. Il match ...... che la vetta l'ha conquistata a 19 anni compiuti ripercorrendo ilche fu di Hewitt nel lontano ormai 2001. Alcaraz nuovo re di, merito di Ferrero . Il resto dello staff: ...

Il record assurdo centrato da Alcaraz a Wimbledon: non accadeva da Federer! Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Carlos Alcaraz è diventato campione di Wimbledon. Quando aveva 12 anni lo spagnolo aveva già le idee molto chiare e in un’intervista disse ...