Wimbledon | Filippo Volandri | “Ottimo torneo di Sinner | ma per essere come Alcaraz serve…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Circa un anno fa si accoglieva con il sorriso la vittoria di Jannikcontro Carlos, negli ottavi di finale. Una prestazione super dell’altoatesino al cospetto di uno spagnolo non così a proprio agio sull’erba. Trascorsi 12 mesi la situazione è completamente cambiata.ha sì raggiunto le semifinali nei Championships, prima volta a livello Slam, ma Carlitos è andato a prendersi il titolo nel Tempio del tennis, piegando al quinto Novak Djokovic, che non perdeva da sei anni nele da 10 sul Centrale. Nole che aveva sconfitto senza troppi patemi Jannik nel penultimo atto. E’ chiaro che la proprietà transitiva nel tennis non valga, però è altrettanto evidente quanto l’iberico sia riuscito a compiere dei passi in avanti molto importanti, mentre, ...