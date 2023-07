William e Kate | dove passeranno le vacanze estive con i figli

(Di lunedì 17 luglio 2023)si preparano per le, così come i loro treCharlotte, George e Louis. I tre principini hanno terminato la scuola e adesso si dedicano alle attività nel tempo libero a disposizione. I genitori però già pensano alla prossima meta che diventerà la loro dimora per qualche settimana nel corso di questa calda estate. Ecco perpartiranno. Anche per il principe e la principessa del Galles è tempo di. Dopo l’ottenimento di questa nuova nomina, dopo la morte della regina Elisabetta, il principeMiddleton vogliono onorare questo loro titolo e organizzare una vacanza regale. Eccoalloggerà tutta la famiglia al completo durante l’estate di Buckingham ...

Nel palco reale c'erano anche i principi e le principesse del Galles:Middleton e il principe, con i loro figli, il principe George e la principessa Charlotte. I reali europei non sono ...A Louis del Galles non è andato affatto giù che mammaMiddleton e papàabbiano deciso di non portarlo alla finale di Wimbledon insieme ai fratelli maggiori George e Charlotte. George e Charlotte del Galles scatenati a Wimbledon Gallery 5 ...Poi, a seguire, sul profilo web dei principi di Galles, sono arrivati gli auguri del principe, primogenito di Carlo III ed erede al trono, e di sua moglie, ormai indicata rispettosamente ...

L’arrivo di William e Kate a Wimbledon per la finale Alcaraz-Djokovic Corriere TV

Il principino è rimasto a casa, troppo piccolo per rimanere tranquillo per tutta la durata del match, ma la cosa non gli sarebbe andata affatto giù. Parola di Kate Middleton, che ha svelato anche un a ...Kate Middleton: "Il principe Louis arrabbiato per aver saltato Wimbledon". Cosa ha raccontato la principessa. Leggi.