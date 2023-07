(Di lunedì 17 luglio 2023), il documentario di Chris Smith che ricostruisce la storia della famosa band, in streaming su Netflix, ci ha fatto venire voglia di riascoltare tutte le: ecco le più belledegli, in un ordine cronologico che ci permette di capire laevoluzione e quella di George Michael. Careless Whisper e Club Tropicana, due grandi hit degli, erano già presenti in un demo che George Michael e Andrew Ridgeley avevano registrato quando ancora non erano nessuno, nel 1981. Erano ancora grezze, scritte a metà, e non furono neanche apprezzate dai primi discografici che le ascoltarono. È questa una delle tante cose che ci racconta, il documentario di Chris Smith che ricostruisce la storia della famosa band degli anni Ottanta, ...

Fin dall'inizio gli! sapevano che Careless Whisper sarebbe stato ilsingolo di maggior successo. Si trattava di farne qualcosa di grande: così George volò in Alabama per registrare con ......debutta alla numero due ' The Singles - Echoes From The Edge Of! ' la raccolta degli! . ... Ultima nuova entrata della settimana è alla numero sei con i D - Block Europe e il'DBE World'. ...Venne stampato ilprimo 45 giri 'Rap!', ', bam, i am a man', il ritornello. Doveva essere un successo, non entrò nella Top Chart 100 dei singoli. 'Fu un disastro'. Il secondo, 'Young ...

Wham!: le loro migliori canzoni Movieplayer

