West Ham | offerta per Palhinha | la risposta del Fulham

(Di lunedì 17 luglio 2023) IlHam si muove sul mercato, dopo la cessione record di Declan Rice all'Arsenal. Secondo The Sun, il club inglese ha presentato un'...

... 116,6 milioni nelle casse delper il centrocampista inglese. Ma chi sono gli altri colpi record a fargli compagnia Super campioni e qualche delusione. C'è anche chi compare due volte! Dati ...2023 - 07 - 17 16:41:35 United, ilsu Maguire Ilsu Harry Maguire. Il difensore inglese, dopo essere stato privato della fascia da capitano da Ten Hag, potrebbe lasciare Manchester ...La rivincita di Scamacca Per Scamacca, che non ha mai fatto mistero di gradire il trasferimento nella capitale, bisognerà capire le effettive intenzione di unche invece sembra non gradire ...

Guarda il dietro le quinte del primo giorno da giocatore dell'Arsenal di Declan Rice dopo il suo trasferimento dal West Ham.La Roma, nella persona del General Manager Tiago Pinto e gli agenti di Alvaro Morata si sono incontrati nelle scorse ore A Trigoria per parlare in via definitiva nel possibile approdo nella Capitale ...