VINCEREMO - Intervistato da Eurosport ,si è espresso da vero sostenitore della squadra: "L'Arsenal ha fatto buoni investimenti nel complesso". E riferendosi a Timber e Havertz: "Sono ...Chi dice Arsenal dice, inevitabilmente, Arsene. Il tecnico ha guidato i Gunners per 22 anni fin quando si è fatto da parte per lasciare spazio ad una nuova generazione. "Non parlo quasi mai di questa società e non sono mai tornato perché ...VINCEREMO - Intervistato da Eurosport ,si è espresso da vero sostenitore della squadra: "L'Arsenal ha fatto buoni investimenti nel complesso". E riferendosi a Timber e Havertz: "Sono ...

Wenger si sbilancia sull’Arsenal: “Vinceremo la Premier League” ItaSportPress

Il commento dell'ex manager Gunners sulla campagna acquisti della squadra e la forza in vista della prossima stagione.