Wanda Nara sulla possibile leucemia | «Terrò tutto nella mia privacy…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023), moglie e agente dell’attaccante Mauro Icardi, ha parlato attraverso un post Instagramsua, moglie e agente dell’attaccante Mauro Icardi, ha parlato attraverso un post Instagramsua. PAROLE – «Eccomi qui, dopo alcuni giorni che mi servivano per me voglio raccontarvi un po’ cos’è successo. Mercoledì ho deciso di fare analisi di routine, come sempre ogni volta che viaggia o una volta l’anno. C’erano valori negativi ed è stata presa la decisione del ricovero, così da integrare altri controlli. Giovedì ho lasciato la clinica e sono andata in uno studio specializzato, dove fare esami che mi dessero ancora più informazioni rispetto ai primi. Come ...