Wanda Nara su Instagram | «Privacy per i miei figli | hanno saputo diagnosi dai media Attendo nuovi esami»

(Di lunedì 17 luglio 2023), conduttrice tv e moglie del centravanti Mauro Icardi, parla per la prima volta, in un post su, dopo l'annuncio del ricovero d'urgenza nella clinica Los Arcos di Buenos...

ha rotto il silenzio. Pochi giorni fa i media argentini avevano fatto circolare la notizia che collegava l'assenza della showgirl a seri problemi di salute. Stando alle indiscrezioni, ..., moglie e agente dell'attaccante Mauro Icardi , ha pubblicato un lungo post su Instagram dopo che le voci degli scorsi giorni provenienti dall'Argentina la vorrebbero malata di leucemia :Leggi Anchemalata, Mauro Icardi in ansia in attesa degli esamiricostruisce quanto accaduto. 'Mercoledì ho deciso da sola di fare un'analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che ...

Wanda Nara: "Da una giornalista una diagnosi che nemmeno io avevo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Wanda Nara torna sui social dopo essersi assentata per alcuni giorni. L’argentina spiega di aver fatto delle analisi che non sono andate benissimo e che è in attesa di ulteriori esami che possano far ...Wanda Nara rompe il silenzio. Dopo due giorni in cui non si fa altro che parlare della sua salute l'argentina ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto in un lungo post su ...