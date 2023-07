Wanda Nara su Instagram | ' Privacy per i miei figli | hanno saputo diagnosi dai media Attendo nuovi esami'

(Di lunedì 17 luglio 2023), conduttrice tv e moglie del centravanti Mauro Icardi , parla per la prima volta, in un post su, dopo l'annuncio del ricovero d'urgenza nella clinica Los Arcos di Buenos Aires e ...

, conduttrice tv e moglie del centravanti Mauro Icardi , parla per la prima volta, in un post su Instagram, dopo l'annuncio del ricovero d'urgenza nella clinica Los Arcos di Buenos Aires e ..., conduttrice tv e moglie del centravanti Mauro Icardi, parla per la prima volta, in un post su Instagram, dopo l'annuncio del ricovero d'urgenza nella clinica Los Arcos di Buenos Aires e l'...ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta dopo le tante voci sulla sua malattia che si sono fatte insistenti dopo che il giornalista argentino Jorge Lanata ha confermato nel suo ...

Wanda Nara: "Da una giornalista una diagnosi che nemmeno io avevo" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Venerdì i miei figli hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo", ha dichiarato Wanda ...Wanda Nara ha deciso di fare chiarezza dopo il ricovero in ospedale e le voci incontrollate sulla malattia che l'avrebbe colpita.