Wanda Nara sta male | i media argentini parlano di un bollettino medico tragico | intanto è tornata a casa

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 17 luglio 2023)è stata ricoverata in ospedale per forti dolori addominali, mentre il marito Mauro Icardi mostra affetto su Instagram. Ilanciano segnali preoccupanti, ma si attendono i risultati degli esami per avere una diagnosi precisa sulla sua condizione di salute L’ansia si diffonde tra i fan di, la celebre showgirl argentina, la cui condizione di salute rimane avvolta nel mistero. Mentre la star ha scelto di mantenere silenzio sui suoi profili social dal giorno del ricovero, suo marito Mauro Icardi ha deciso di tornare su Instagram con una serie di foto che ritraggono la coppia alla serata di gala degli Oscar della tv argentina.è stata premiata per la conduzione dell’edizione locale di Masterchef. Nonostante l’assenza di testo, le ...