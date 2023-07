Wahi nome nuovo per l’attacco Inter | ecco chi è il francese 2003

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023) Elye, attaccante classedel Montpellier, è tra gli obiettivi dell’. Il giovaneè un profilo in linea con le esigenze nerazzurre per il post-Lukaku. LISTA DINAMICA – Anche Elyesi iscrive alla corsa per rinforzaredell’. E non per forza al posto di Folarin Balogun o Alvaro Morata, i principali candidati a sostituire l’ex (ormai definitivo) Romelu Lukaku. È infatti notizia di oggi che Joaquin Correa abbia aperto alla cessione. Pertanto l’potrebbe aver bisogno di riempire ben due slot in attacco, che ad oggi può contare solo su capitan Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E proprio ildipotrebbe rivelarsi estremamente azzeccato. CRESCITA ESPONENZIALE – Partiamo ...