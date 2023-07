Volto del GF Vip confessa | “Mi hanno proposto il Trono di Uomini e Donne Spagna”

Leggi su biccy

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il Grande Fratello di Barbara d’Urso,e poi Daniele Dal Moro è approdato anche al GF Vip.Grazie alla sua storia con Oriana Marzoli del venetoparlato in diversi programmi televisivi spagnoli e a quanto pare per ildel GF Vip sarebbe arrivata anche una proposta dalla. Durante una delle sue dirette su Twitch Daniele ha dichiarato che gli avrebbero chiesto di partecipare a Mujeres y hombres y viceversa (): “Allora ragazzi, miilin. Però siccome non ho bei ricordi per quello che riguarda questa mansione, lasciamo perdere dai“. In realtàinè andato in onda ...