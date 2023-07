Volley Nations League | 14 Azzurri convocati da De Giorgi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Definita la lista dei 14, al termine del collegiale di Firenze, dal CT Ferdinando Dein vista delle Finals diballin programma a Danzica, in Polonia, dal 19 al 23 luglio. L’Italia affronterà nei quarti di finale l’Argentina, la sfida andrà in scena mercoledì 19 alle 20.00. I 14: Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Fabrizio Gironi, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla Lo staff sarà composto da Ferdinando De(1 All.), Massimo Caponeri (2 All.), Nicola Giolito (Ass. All., Preparatore), ...

Il ct Ferdinando De Giorgi ha definito la lista dei convocati per le Finals della Volleyball Nations League 2023 in programma a Danzica (Polonia) dal 19 al 23 luglio. Per l'Italia sarà sfida contro l'Argentina nei quarti di finale, la partenza è prevista nel pomeriggio di questo lunedì

Volley: Nations League. Azzurri in partenza per le Finals di Danzica

