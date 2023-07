Volley | i convocati dell’Italia per le Finals di Nations League | Giannelli guida i Campioni del Mondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana dimaschile, ha diramato le convocazioni per la Final Eight della. Gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante andranno in scena a Danzica (Polonia) dal 19 al 23 luglio. Gli azzurri affronteranno l’Argentina nei quarti di finale, ci sono tutte le carte in regola per imporsi contro l’Albiceleste e proseguire l’avventura nella manifestazione. Confermata per larga parte la rosa che nelle ultime due stagioni ha vinto gli Europei e i Mondiali. Il capitano Simone, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso sono gli uomini di riferimento. Il centrale Simone Anzani è assente a causa di alcuni problemi fisici. L’esordio dei ...