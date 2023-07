Volley femminile | la Turchia vince la Nations League Daniele Santarelli fa subito centro | Vargas stellare

(Di lunedì 17 luglio 2023) Laha vinto la2023 di. Le anatoliche hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-22; 22-25; 25-19; 25-16) nella Finale andata in scena ad Arlington (USA) e hanno così conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la prima volta nella loro storia, succedendo nell’albo d’oro alla tripletta iniziale degli USA e all’affermazione dell’Italia di dodici mesi fa.ha prontamente fattoanche sulla panchina di questa Nazionale: dopo aver vinto i Mondiali 2022 alla guida della Serbia, il tecnico umbro si è seduto sulla panchina dellaed è riuscito immediatamente are. Le anatoliche, che avevano eliminato l’Italia ai quarti di finale e gli USA ...

...bagnini a far rispettare le regole e destinano una parte attrezzata della spiaggia al beach... La modasuggerisce grandi orecchini ma con il solo costume, l'effetto 'albero di Natale' è ...Sul 2 - 2 lo spagnolo pasticcia con un serve andmettendo in corridoio una facile volée per ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022..."Challenge" del Beach Pro Tour 2023 di beachin corso di svolgimento a Espinho (Portogallo). Si giocano le gare decisive nel pomeriggio. La giornata si è aperta con il tabellone...

Volley femminile, VNL 2023. Il bicchiere azzurro è mezzo pieno ma è importante pensare al futuro OA Sport

Il presidente Mauro Bottazzi: "Nel femminile non potevamo tenere due squadre di C e così ci siamo accordati con Bellaria".PERUGIA – Ancora novità alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, la squadra di serie A2 femminile ha ingaggiato un nuovo preparatore atletico: si tratta di Gianluca Carboni che afferma: "Ho sentito un for ...