‘Volevo vincere la Coppa del Mondo’ | Gheorghe Hagi sull’incredibile corsa della Romania a USA ’94 | incluso ‘quel’ gol da fascia contro la Colombia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sito inglese:è il più grande calciatore rumeno di sempre e nel 1994 ha portato la sua nazione ai quarti di finale di unadel Mondo. Battendo i padroni di casa USA enella fase a gironi, laha poi eliminato l’Argentina 3-2 negli ottavi di finale, conche ha segnato il golvittoria. Con la Svezia in piedi tra loro e un posto in semifinale, gli europei dell’est erano fiduciosi. Anche se hanno perso ai rigori, dopo un pareggio per 2-2 dopo i tempi supplementari,rivela di avere maggiori ambizioni rispetto al semplice raggiungimento delle quattro finali. “Sono andato negli Stati Uniti con un pensiero in mente: volevoladel Mondo”, racconta ...

...tornare a tutti i costi, era la mia unica opzione, ci tenevo molto" . Il classe '93, ... difesa a 3 o a quattro, non cambia molto, come non cambia il nostro obiettivo,". Leggi i ..." E' un sogno che si avvera , essere campione a Wimbledon è qualcosa chedavvero. Non ...Wimbledon e battere Novak è qualcosa che sogno da quando ho iniziato a giocare a tennis. Ecco ...In chiusura un commento sugli obiettivi: ' Ho tanta fame di. Il calcio è questo e in un ... Eredita la '9' di Icardi e si presenta così: 'solo l'Inter, perché Inter is Not For Everyone. ...