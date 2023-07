La regista Lyda Patitucci ci racconta come abbia volutoanche la banalità del male: " Mi ... In certi casi si è più capaci di uccidere che di dire un tibene. Questi elementi sono l'...Era un appassionato ciclista dilettante e gli piacevale sue gite sui social, dove era ... non ci credo e non cicredere... buon viaggio anima buona e gentile non smettere di pedalare ...Se non dovessi tornare indietro,che sappiano che ci ho provato"), il nuovo filmato mostra ...come The Last of Us dimostrano che ci sono ancora commoventi storie di sopravvivenza da" ...

"Voglio raccontare cosa è successo": Wanda Nara rompe il silenzio ilGiornale.it