Vlahovic al PSG? I tifosi minacciano il serbo | il vergognoso striscione

A Parigi intanto c'è dura contestazione in merito ad un possibile arrivo di Dusancon la maglia dei parigini. Infatti, alcuni i tifosi delhanno esposto uno striscione di pessimo giusto ...Se Romelu Lukaku va a Torino, Dusanpotrebbe partire e dirigersi verso Parigi, per vestire la maglia del. Ma i tifosi parigini hanno rivolto un messaggio diretto e molto chiaro all'ex Fiorentina: 'a Parigi ti ..., TIFOSI MINACCIANO: 'TI TAGLIAMO LE TRE DITA' E A MADRID... - Le vie d'uscita per questa situazione sono note. Da una parte c'è la Premier League con qualche club che ha timidamente ...

Gli scambi tra club rivali fanno discutere i tifosi. Gli interisti su Cuadrado: «Mi può anche andare bene, ma buttati nell’area giusta». Gli juventini su Lukaku: «Noi non lo vogliamo» ...Alcuni tifosi della Juventus hanno preso posizione in merito al possibile arrivo di Lukaku, intanto a Parigi appare uno striscione contro Vlahovic ...