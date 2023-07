Vittima anche la figlia Zahara

(Di lunedì 17 luglio 2023) Da sempre contro le discriminazioni,questa volta Angelina Jolie impegna i suoi sforzi per una questione di diritti mancati: quelli dell’essere curati meno bene a seconda del colore della pelle. Per l’attrice, attivista e per moltissimi anni inviata speciale dell’Onu per i rifugiati, il razzismo nelle medicina e nelle cure è un problema che va messo sotto i riflettori. Angelina Jolie, da icona ribelle anni ’90 a riferimento glam X ...

Laera a bordo di una Ford Focus che dopo l'impatto con l'altro veicolo è uscita dalla sede ... Sul posto sono intervenutiCarabinieri e Polizia.Per sbloccarli, come tutti i ransomware,Big Head chiede un riscatto salatissimo . Come ... Solo alla fine del processo lascopre la bruttissima verità : lo schermo del computer mostra ora ...La tragedia è avvenuta in uno specchio d'acqua della golena del Tevere ad Anghiari,un 45enne - Le ricerche erano scattate ieri (domenica 16 luglio) alle 12 ma il corpo è stato ...dalla ...

Contro un muro dopo la disco Una vittima e quattro feriti IL GIORNO

«La persecuzione di cui mio padre è stato vittima, e che non ha il pudore di fermarsi nemmeno davanti alla sua scomparsa, credo contenga in sé molte delle patologie e ...Per tutti, senza che siano certe Procure a decidere chi sì e chi no": Marina Berlusconi, con un intervento a sua firma sulle pagine del Giornale, interviene nel dibattito sulla riforma della giustizia ...