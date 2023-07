Violenza sulle donne | protesta contro le sentenze “sessiste” In Lombardia case popolari alle vittime

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Bastae patriarcali. Basta motivazioni nei tribunali che giustifichino qualsiasi gestol’intimità sessuale bollandolo come una goliardia. È un messaggio chiaro quello lanciato dal flash mob promosso oggi in piazza Montecitorio dall’associazione Differenza Donna. Armate di cartelloni e megafoni, le attiviste hanno fatto sentire la propria vocelascandendo slogan come “Lo stupro non è uno scherzo” e hanno esposto un grande orologio, contando ad alta voce i secondi da uno a dieci, quelli ritenuti troppo pochi dal tribunale di Roma per condannare il bidello dell’Istituto cine tv Roberto Rossellini che aveva palpeggiato una studentessa. Non abbastanza, secondo i giudici, per configurare una molestia. Per le attiviste, invece, non è certo una questione di tempi. ...