Violento scontro tra pullman Air e auto | tre feriti gravi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono rimaste ferite in un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio a Flumeri, in provincia di Avellino, tra un bus di Air Campania e un’utilitaria sulla quale viaggiavano i tre dipendenti di un’azienda insediata nel nucleo industriale di Valle Ufita. Per cause ancora imprecisate, nei pressi di un incrocio vicino alla sede di Industria Italianabus, si è verificato iltamponamento mentre l’, una Fiat Panda, stava dirigendosi verso il deposito aziendale. I trea bordo di due ambulanze sono stati traspresso gli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino. Le loro condizioni sarebbero preoccupanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

