“Vincere lo scudetto qui?” | Gollini risponde ai tifosi a Dimaro!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dal palco allestito al centro della piazza principale di Dimaro hanno parlato alcuni calciatori del Napoli e il mister Rudi Garcia Terzo giorno di allenamento in ritiro a Dimaro-Folgarida per gli azzurri. In serata alcuni calciatori partenopei hanno risposto alle curiosità dei tantiaccorsi in Trentino. Oltre a Juan Jesus e al tecnico francese era presente anche il primo acsto ufficiale del calciomercato estivo azzurro: Pierluigi. Senza pressioni nel parare i rigori Intervenuto dal palco di Dimaro,ha parlato ufficialmente da neo calciatore del Napoli, stavolta a tutti gli effetti. Per me che sono italiano,unoè qualcosa di unico. Tutti i sacrifici che ho fatto da quando avevo 4 anni sono stati ripagati, farlo qua con il Napoli, poi è ...