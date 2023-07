Video commenti razzisti sulla Rai | Abodi | ' Non ne capisco il senso | non va bene'

Dopo il caso dei nbsp;telecronisti Rai, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, sospesi per aver espressorazzisti e sessisti sulle atlete ai Mondiali di tuffi di Fukouka, il ministro per lo sport, Andrea Adobi, è intervenuto in maniera dura. Guarda il ...... come evidenziato da alcuni utenti sui social media e come è possibile ascoltare nelche sta ... Non si tratta assolutamente disessisti, ho solo detto una barzelletta da bar 'si la do' al ...che sicuramente parte di chi ascolta potrebbe trovare divertenti, vista l'abitudine social ... Leggi Anche Venere degli stracci bruciata, un'incastra' il clochard arrestato. Ma lui nega ...

Commenti razzisti in diretta su RaiPlay2: «I cinesi direbbero Liccaldo» Corriere TV

L'ad Sergio: "Ho chiesto a Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico" Si fa tanto per evitare il sessismo nella quo ...La denuncia di alcuni telespettatori che stavano guardando la gara su Rai Play 2 commentata dai telecronisti Leonarduzzi e Mazzucchi. Viale Mazzini ha avviato la procedura disciplinare, i due lasceran ...