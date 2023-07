Vidal contro Sampaoli | «È un perdente | io voglio vincere ancora»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le parole di Arturo, ex giocatore di Juventus ed Inter, dopo l’ufficialità della rescissione con il Flamengo Arturoha parlato a TNT Sports Brasil dopo l’esordio con la maglia dell’Atletico Paranaense. Il cileno è tornato sull’addio al Flamengo. PAROLE – «Sono molto contento di giocare. Ero sempre preparato, è solo che avevo un allenatore, un, che non sa valorizzare i giocatori. Ma niente, sono dietro, sono contento di aver giocato ora e spero di iniziare a giocare nelle partite a venire e mostrare tutto quello che ho fatto nella mia carriera, vale a dire».

Vidal contro Sampaoli: “Non sa apprezzare i calciatori, contento di non essere più con lui” Alfredo Pedullà

Arturo Vidal ha cambiato squadra. Dopo aver risolto anticipatamente il contratto con il Flamengo, il centrocampista cileno si è accasato all' Athletico Paranaense. Ha già esordito con il nuovo club, ...L'attacco dell'ex centrocampista della Juventus, ora all'Atletico Paranaense, al tecnico che l'ha allenato al Flamegno ...