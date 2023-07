Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2023 ore 20 | 30

(Di lunedì 17 luglio 2023)DEL 17 LUGLIOORE 13.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1/A24 E DIRAMAZIONENORD DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA OSTIENSE E PONTINA E A SEGUIRE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD CODE A CAUSA DI LAVORI SU VIA CASSIA ALTEZZA SUTRI NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI IN PROVINCIA DI FROSINONE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’NAPOLI è IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE MENTRE PERMANE RALLENTATA LA DIRETTIRICE FIRENZE, MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO ...

...conducente era stato sospeso senza stipendio dopo essere stato coinvolto in una lite per,... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città diusa la nostra Partner App ......esteri Edmondo Cirielli sull'attivazione del nuovo treno ad Alta Velocità che collegheràcon ... Non avevo capito manco io - ha precisato De Luca a margine dell'inaugurazione della nuova...A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'inaugurazione stamattina, in via Wenner , della nuovain via T. C. Felice, via F. Leonzio e via M. Gracco, ...