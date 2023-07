Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 17 luglio 2023)DEL 17 LUGLIOORE 13.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1/A24 E DIRAMAZIONENORD DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA OSTIENSE E PONTINA E A SEGUIRE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD CODE A CAUSA DI LAVORI SU VIA CASSIA ALTEZZA SUTRI NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI IN PROVINCIA DI FROSINONE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’NAPOLI è IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE MENTRE PERMANE RALLENTATA LA DIRETTIRICE FIRENZE, MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO ...

A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'inaugurazione stamattina, in via Wenner , della nuovain via T. C. Felice, via F. Leonzio e via M. Gracco, ...Taglio del nastro per i lavori di riqualificazione di piazza, finalizzati, in particolar modo, alla sistemazione della piattaforma stradale danneggiata dal ... Modifiche allaLa settimana inizia ancora una volta all'insegna del caos per chi utilizza la metro B a. Dopo un fine settimana difficilissimo dal punto di vista della, lunedì mattina stazioni e treni si sono nuovamente trasformate in gironi infernali pieni di persone in attesa di ...