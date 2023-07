Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)DEL 17 LUGLIOORE 12.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN INTERNA UN PRIMO INCIDENTE E’LA CAUSA DELLE CODE ALTEZZA CASAL DEL MARMO E A SEGUIRE SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA ARDEATINA E PONTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA PONTINA ALTEZZA APRILIA SU VIA AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA DIREZIONE CASTEL DI GUIDO E SU VIA CASSIA ALTEZZA SUTRI NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE, IN DIREZIONEPER UN CONTROLLO TECNICO A TRENO NEI PRESIS DI ORTE TRENI INSTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI, RITARDI FINO A 160 ...