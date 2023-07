Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)DEL 17 LUGLIOORE 10.20 VALERI AVENRINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE MENTR EIN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD CIRCONE IN MIGLIORAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, INCIDENTE RIMOSSO ALTEZZA TOR CERVARA. LA CIRCONE AL MOMENTO E’ REGOLARE, PERMANGONO CODE TRA PORTONACICO E TANGENZIALE EST DIREZIONESULLAFIUMICINO SI ST AIN CODA TRA VIA DELA MAGLIANA E CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR SU VIA AURELIA INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI TRA RACCORDO E MALAGROTTA DIREZIONE CASTEL DI ...