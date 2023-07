Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)DEL 17 LUGLIOORE 08.20 VALERIA VRNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN AUMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GIUSTINIANA E PISANA E A SEGUIRE TRAFIUMICINO E OSTIENSE E TRA CASILINA E A24 MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA SALARIA TRA RACCORDO E DUE PONTI DIREZIONESEMPRE DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIETTI E TANGENZIALE EST SU VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA PER LAVORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DI PRATICA TRA VILLAGGIO AZZURRO E VIA DI CASTELNO NELLE DUE ...