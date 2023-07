Vertice Ue-Celac | 45 miliardi di investimenti ai paesi latinoamericani e dei Caraibi In cambio cooperazione sulle materie prime critiche

(Di lunedì 17 luglio 2023) La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato oggi, nell’ambito di un forum tenuto con il presidente brasiliano Lula e quello spagnolo Sánchez, la decisione europea di “intensificare la” con l’America Latina e istanziando “oltre 45di euro dieuropei di alta qualità”. La finalità di questi fondi, con i quali sono già stati avviati 135 progetti, prevede che essi siano spesi in piani di sviluppo che vanno “dall’idrogeno pulito alleessenziali, dall’espansione della rete di cavi dati ad alte prestazioni fino alla produzione dei più avanzati vaccini mRna alle”. Nei giorni del 17 e 18 luglio è in programma a Bruxelles il terzo...

... che in un commento ai giornalisti da Bruxelles, dove si è aperto iltra UE e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (), ha affermato che la sospensione dell'accordo sul ...In occasione delUe -(tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi ), il presidente del Brasile Luiz Iñacio Lula da Silva ha detto di sperare che l'accordo commerciale tra il ...La buona notizia alla vigilia delUE -è che la diplomazia europea è cosciente dell'unicità di questa occasione , e sembra avere un piano per riallacciare i legami con l'America Latina, ...

Vertice Ue-Celac, von der Leyen: “Investimento da 45 miliardi per l’America latina e i Caraibi” Agenzia Nova

Il presidente brasiliano incontra i vertici europei e rassicura: "La transizione energetica è nelle priorità del mio governo". Ursula von der Leyen: "L'Europa vuole investire 45 miliardi di euro in Su ...