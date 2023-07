Venezia 80 | tanti film italiani ma aleggia lo spettro dello sciopero di Hollywood

È interessante notare cheè riuscita ad evitare i problemi causati dalla pandemia di Covid - 19, ma ora si trova a dover affrontare gli effetti dello sciopero degli attori. La selezione di ...Erano 200 i voli cancellati a Fiumicino, una decina a Bari; 150 tra Linate e Malpensa, 118 a Napoli; 34 a Palermo, una trentina a Torino Caselle, 9 a Genova; 43 al Marconi di Bologna e 101 a. ...Il mio programma di Interrail in Europa prevedeva 14 treni in 9 giorni: cosìda non poter nascondere una certa preoccupazione prima della partenza, ma ora che sono sull'... Italia (), ...

Venezia 80: tanti film italiani ed i rischi dovuti alle proteste di Hollywood Culture

ROVIGO - La grande fuga dei laureati. Che in Polesine già non sono poi tantissimi. Anzi, la quota dei residenti in provincia di Rovigo fra i 25 e i 49 anni con un titolo di studio ...Il giovane di 27 anni che ha perso la vita in un incidente in laguna: era esperto di navigazione. Messaggi di cordoglio sui social ...