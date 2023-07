Venere degli stracci | una borsa rossa e bianca incastra un clochard

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Poco prima che la “” prendesse fuoco in piazza Municipio a Napoli, solo due persone si sono avvicinate all’installazione di Michelangelo Pistoletto: una donna che fa jogging, la quale non passa a distanza ravvicinata e solo per due secondi, e Simone Isaia, il senza fissa dimora arrestato dalla Squadra Mobile partenopea, che invece devia il suo percorso e resta per 15 secondi – dalle 5.18 e 12 secondi alle 5.18 e 27 secondi – davanti allaprima che le fiamme si propaghino. La circostanza è tra quelle che hanno fatto ritenere sussistenti al giudice Ambra Cerabona i gravi indizi di colpevolezza raccolti dagli agenti della Mobile, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, nei confronti delche ora è in carcere con l’accusa di ...

... ma anche sulla vicinanzaitinerari enogastronomici lungo la Strada del Vino Franciacorta . ... Il Lago disorge in un antico cratere vulcanico ed è alimentato dalle piogge e da alcune ...Raccolta fondi per la 'stracci' di Michelangelo Pistoletto Partecipa alla raccolta fondi per ricostruire la "stracci" di Michelangelo Pistoletto. Per contribuire: conto corrente, acceso presso la ...Ne ha parlato tutto il mondo e da molte parti gli amanti dell'arte si sono mobilitati in suo sostegno. Dopo l'incendio di mercoledì scorso che ha distrutto la 'stracci' di Michelangelo Pistoletto si è scatenata una gara di solidarietà perché l'opera torni e non smetta di parlare.

Napoli, artista serba fa rivivere la Venere degli stracci ilmattino.it

Le ultime immagini della Venere degli Stracci, istallazione artistica di Michelangelo Pistoletto, incendiata questa notte a Napoli sono state realizzate da Michele Isgrò nella giornata antecedente il ...L'attività del Sole si sta intensificando ben oltre le attese: lo dimostrano il potente brillamento del 2 luglio e le oltre 160 macchie solari comparse a giugno (ANSA) ...